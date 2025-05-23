Тест ПДР: хто проїде перехрестя останнім

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Як має вчинити водій, рухаючись прямо на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Дати дорогу трамваю. Проїхати перехрестя першим. Проїхати перехрестя останнім.

Розбір задачі

На перехресті водії автомобілів рухаються прямо, а водій трамвая повертає ліворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому немає регулювальника — це означає, що воно нерегульоване.

Також на дорозі відсутні знаки пріоритету, тому згадуємо головне правило нерегульованих перехресть та читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Водій наближається з правого боку до синього автомобіля, водій якого має поступитися. Але не раніше, ніж обидва водії авто дадуть дорогу водію трамвая.

Продовжуємо читати пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

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