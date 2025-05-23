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Тест ПДД на перекрестке — кто проедет последним

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Дата публикации 23 мая 2025 06:45
Тест ПДД: кто проедет перекресток последним
Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Как должен поступить водитель, двигаясь прямо на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Уступить дорогу трамваю.
  2. Проехать перекресток первым.
  3. Проехать перекресток последним.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя останнім?

На перекрестке водители автомобилей движутся прямо, а водитель трамвая поворачивает налево. Перекресток не оборудован светофорами, на нем нет регулировщика — это означает, что он нерегулируемый.

Также на дороге отсутствуют знаки приоритета, поэтому вспоминаем главное правило нерегулируемых перекрестков и читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Водитель приближается с правой стороны к синему автомобилю, водитель которого должен уступить дорогу. Но не раньше, чем оба водителя авто дадут дорогу водителю трамвая.

Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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