Тест ПДД: кто проедет перекресток последним

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Как должен поступить водитель, двигаясь прямо на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Уступить дорогу трамваю. Проехать перекресток первым. Проехать перекресток последним.

Разбор задачи

На перекрестке водители автомобилей движутся прямо, а водитель трамвая поворачивает налево. Перекресток не оборудован светофорами, на нем нет регулировщика — это означает, что он нерегулируемый.

Также на дороге отсутствуют знаки приоритета, поэтому вспоминаем главное правило нерегулируемых перекрестков и читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Водитель приближается с правой стороны к синему автомобилю, водитель которого должен уступить дорогу. Но не раньше, чем оба водителя авто дадут дорогу водителю трамвая.

Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

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