Тест ПДД: кто проедет перекресток последним

Тест ПДД на перекрестке — кто проедет последним
Задача по теме о проезде перекрестков. Как должен поступить водитель, двигаясь прямо на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Уступить дорогу трамваю.
- Проехать перекресток первым.
- Проехать перекресток последним.
Разбор задачи
На перекрестке водители автомобилей движутся прямо, а водитель трамвая поворачивает налево. Перекресток не оборудован светофорами, на нем нет регулировщика — это означает, что он нерегулируемый.
Также на дороге отсутствуют знаки приоритета, поэтому вспоминаем главное правило нерегулируемых перекрестков и читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Водитель приближается с правой стороны к синему автомобилю, водитель которого должен уступить дорогу. Но не раньше, чем оба водителя авто дадут дорогу водителю трамвая.
Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№1
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