Тест ПДР: хто проїде перехрестя першим

Хто останній? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про регулювання дорожнього руху, проїзд перехресть та рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Чи зобовʼязаний водій червоного автомобіля дати дорогу інкасаторській машині у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.

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Варіанти відповіді

Зобовʼязаний. Зобовʼязаний, якщо інкасатор подає світловий та звуковий сигнал. Не зобовʼязаний.

Розбір задачі

На регульованому світлофорами перехресті водій інкасаторської машини з увімкненими білими проблисковими маячками повертає ліворуч, а водій червоного автомобіля рухається прямо.

Згідно з пунктом 3.2 ПДР, пріоритет на дорозі мають транспортні засоби лише з синіми та/або червоними проблисковими маячками. Отже, інкасаторська машина проїжджатиме перехрестя на загальних підставах.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але вони у зображеній ситуації не діють, адже працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Обидва водії проїжджають на зелений сигнал світлофора, але поступитися має інкасатор, адже він повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№3

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