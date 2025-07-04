Тест ПДР: хто проїде перехрестя першим

Тест ПДР — як роз’їхатися з інкасатором
Задача з тем про регулювання дорожнього руху, проїзд перехресть та рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Чи зобовʼязаний водій червоного автомобіля дати дорогу інкасаторській машині у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.
Варіанти відповіді
- Зобовʼязаний.
- Зобовʼязаний, якщо інкасатор подає світловий та звуковий сигнал.
- Не зобовʼязаний.
Розбір задачі
На регульованому світлофорами перехресті водій інкасаторської машини з увімкненими білими проблисковими маячками повертає ліворуч, а водій червоного автомобіля рухається прямо.
Згідно з пунктом 3.2 ПДР, пріоритет на дорозі мають транспортні засоби лише з синіми та/або червоними проблисковими маячками. Отже, інкасаторська машина проїжджатиме перехрестя на загальних підставах.
На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але вони у зображеній ситуації не діють, адже працює світлофор.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Обидва водії проїжджають на зелений сигнал світлофора, але поступитися має інкасатор, адже він повертає ліворуч.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Правильна відповідь
№3
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