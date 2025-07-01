Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьКіноШоу-бізнесВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Підступний тест ПДР — чи дозволений маневр на переході

Підступний тест ПДР — чи дозволений маневр на переході

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 20:40
Хитрий тест ПДР на пішохідному переході: чи дозволений маневр
Чи є порушення? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Чи дозволено водієві червоного автомобіля виконати задуманий маневр на пішохідному переході у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Заборонено.
  2. Заборонено, якщо вантажівка пригальмовує перед "зеброю".
  3. Дозволено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений маневр на пішохідному переході?

Водій червоного автомобіля намагається об'їхати вантажівку безпосередньо перед пішохідним переходом. Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонений ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом.

Але обидва транспортні засоби перебувають на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5. "Дорога з одностороннім рухом".

У такому разі маневр червоного авто не вважається обгоном, адже водій не виїжджає на смугу зустрічного руху (її тут просто немає), а перестроюється на ліву смугу.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов’язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

Продовжувати рух легковика дозволено, але спочатку поступившись дорогою пішоходам, якщо вони перебувають на "зебрі". У зображеній ситуації пішоходів на переході немає.

Читаємо пункт 18.4 ПДР:

"Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації