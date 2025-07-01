Хитрий тест ПДР на пішохідному переході: чи дозволений маневр

Підступний тест ПДР — чи дозволений маневр на переході
Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Чи дозволено водієві червоного автомобіля виконати задуманий маневр на пішохідному переході у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Заборонено.
- Заборонено, якщо вантажівка пригальмовує перед "зеброю".
- Дозволено.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля намагається об'їхати вантажівку безпосередньо перед пішохідним переходом. Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонений ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом.
Але обидва транспортні засоби перебувають на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5. "Дорога з одностороннім рухом".
У такому разі маневр червоного авто не вважається обгоном, адже водій не виїжджає на смугу зустрічного руху (її тут просто немає), а перестроюється на ліву смугу.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов’язане з виїздом на смугу зустрічного руху".
Продовжувати рух легковика дозволено, але спочатку поступившись дорогою пішоходам, якщо вони перебувають на "зебрі". У зображеній ситуації пішоходів на переході немає.
Читаємо пункт 18.4 ПДР:
"Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека".
Правильна відповідь
№3
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