Хитрий тест ПДР на пішохідному переході: чи дозволений маневр

Чи є порушення? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Чи дозволено водієві червоного автомобіля виконати задуманий маневр на пішохідному переході у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Заборонено. Заборонено, якщо вантажівка пригальмовує перед "зеброю". Дозволено.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля намагається об'їхати вантажівку безпосередньо перед пішохідним переходом. Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонений ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом.

Але обидва транспортні засоби перебувають на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5. "Дорога з одностороннім рухом".

У такому разі маневр червоного авто не вважається обгоном, адже водій не виїжджає на смугу зустрічного руху (її тут просто немає), а перестроюється на ліву смугу.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов’язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

Продовжувати рух легковика дозволено, але спочатку поступившись дорогою пішоходам, якщо вони перебувають на "зебрі". У зображеній ситуації пішоходів на переході немає.

Читаємо пункт 18.4 ПДР:

"Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека".

Правильна відповідь

№3

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