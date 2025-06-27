Тест ПДР на круговому перехресті: хто пропустить трамвай

Тест ПДР — хто пропустить трамвай на круговому перехресті
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водії автомобілів.
- Водій трамвая.
Розбір задачі
На круговому перехресті водії двох автомобілів вже рухаються по колу, а водій трамвая має намір проїхати прямо. На перехресті встановлений дорожній знак 4.10 "Круговий рух".
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Таким чином, водій трамвая зобовʼязаний пропустити обидва автомобілі.
Правильна відповідь
№1
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