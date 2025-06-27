Тест ПДР на круговому перехресті: хто пропустить трамвай

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водії автомобілів. Водій трамвая.

Розбір задачі

На круговому перехресті водії двох автомобілів вже рухаються по колу, а водій трамвая має намір проїхати прямо. На перехресті встановлений дорожній знак 4.10 "Круговий рух".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином, водій трамвая зобовʼязаний пропустити обидва автомобілі.

Правильна відповідь

№1

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