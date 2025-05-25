Тест ПДР на перехресті: хто за ким проїде

Хто за ким? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Яким по черзі ви проїдете перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Після трамвая. Після трамвая, білого та чорного автомобілів. Після трамвая, чорного та білого автомобілів.

Розбір задачі

На перехресті ви бачите перед собою знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Це означає, що першими перехрестя проїдуть водії трамвая та білого автомобіля, адже вони перебувають на головних дорогах. Відповідно ви та водій чорного авто — на другорядних.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Трамвай має пріоритет на рівнозначних дорогах, тому спочатку проїде він, а потім біла машина.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До вас з правого боку наближається водій чорного авто, а значить ви маєте дати йому дорогу.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№2

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