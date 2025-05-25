Тест ПДД на перекрестке: кто за кем проедет

Кто за кем? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким по очереди вы проедете перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

После трамвая. После трамвая, белого и черного автомобилей. После трамвая, черного и белого автомобилей.

Разбор задачи

На перекрестке вы видите перед собой знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Это означает, что первыми перекресток проедут водители трамвая и белого автомобиля, ведь они находятся на главных дорогах. Соответственно вы и водитель черного авто — на второстепенных.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Трамвай имеет приоритет на равнозначных дорогах, поэтому сначала проедет он, а потом белая машина.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

К вам с правой стороны приближается водитель черного авто, а значит вы должны дать ему дорогу.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№2

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