Тест ПДД на перекрестке: кто за кем проедет

Тест ПДД — какой порядок разъезда на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Каким по очереди вы проедете перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- После трамвая.
- После трамвая, белого и черного автомобилей.
- После трамвая, черного и белого автомобилей.
Разбор задачи
На перекрестке вы видите перед собой знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Это означает, что первыми перекресток проедут водители трамвая и белого автомобиля, ведь они находятся на главных дорогах. Соответственно вы и водитель черного авто — на второстепенных.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Трамвай имеет приоритет на равнозначных дорогах, поэтому сначала проедет он, а потом белая машина.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
К вам с правой стороны приближается водитель черного авто, а значит вы должны дать ему дорогу.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№2
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