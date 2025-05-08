Хитрый тест ПДД на повороте: кто кого пропустит

Тест ПДД — кто кого пропустит на повороте
Задача по теме о проезде перекрестков. Кого должен пропустить водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только пешехода.
- Только велосипедиста.
- Должен пропустить обоих.
- Должен проехать первым.
Разбор задачи
Водитель серого автомобиля поворачивает направо, в то же время велосипедист и пешеход движутся прямо.
Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Водитель серого автомобиля и велосипедист находятся на главной дороге, но в изображенной ситуации это не имеет никакого значения. Ведь решать эту задачу следует по пункту 16.2 ПДД:
"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении".
Таким образом, водитель серой машины обязан уступить дорогу всем, и проедет перекресток последним.
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!