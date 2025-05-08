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Тест ПДД — кто кого пропустит на повороте

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Дата публикации 8 мая 2025 06:45
Хитрый тест ПДД на повороте: кто кого пропустит
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кого должен пропустить водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только пешехода.
  2. Только велосипедиста.
  3. Должен пропустить обоих.
  4. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кого пропускає на повороті?

Водитель серого автомобиля поворачивает направо, в то же время велосипедист и пешеход движутся прямо.

Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Водитель серого автомобиля и велосипедист находятся на главной дороге, но в изображенной ситуации это не имеет никакого значения. Ведь решать эту задачу следует по пункту 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении".

Таким образом, водитель серой машины обязан уступить дорогу всем, и проедет перекресток последним.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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