Хитрый тест ПДД на повороте: кто кого пропустит

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кого должен пропустить водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только пешехода. Только велосипедиста. Должен пропустить обоих. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Водитель серого автомобиля поворачивает направо, в то же время велосипедист и пешеход движутся прямо.

Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Водитель серого автомобиля и велосипедист находятся на главной дороге, но в изображенной ситуации это не имеет никакого значения. Ведь решать эту задачу следует по пункту 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении".

Таким образом, водитель серой машины обязан уступить дорогу всем, и проедет перекресток последним.

Правильный ответ

№3

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