Хитрий тест ПДР на повороті: хто кого пропустить

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Кого має пропустити водій сірого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише пішохідку. Лише велосипедиста. Має пропустити обох. Має проїхати першим.

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля повертає праворуч, водночас велосипедист та пішохідка рухаються прямо.

Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Водій сірого автомобіля та велосипедист знаходяться на головній дорозі, але у зображеній ситуації це не має жодного значення. Адже розв’язувати цю задачу слід за пунктом 16.2 ПДР:

"На регульованих й нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Таким чином, водій сірої машини зобовʼязаний дати дорогу усім, та проїде перехрестя останнім.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: