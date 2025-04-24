Тест ПДР — як роз’їхатися з трамваєм на нерегульованому перехресті

Хто останній? Малюнок: pmg.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Якою буде черговість проїзду в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував PMG.

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Варіанти відповіді

Вантажівка, жовтий автомобіль, трамвай. Трамвай, вантажівка, жовтий автомобіль. Жовтий автомобіль, вантажівка, трамвай. Вантажівка, трамвай, жовтий автомобіль. Трамвай, жовтий автомобіль, вантажівка. Жовтий автомобіль, трамвай, вантажівка.

Розбір задачі

На перехресті водії трамвая та жовтого автомобіля повертають ліворуч, а водій вантажівки проїжджає прямо. Перехрестя не обладнане світлофорами, тому є нерегульованим. Але встановлені знаки пріоритету.

Водій трамвая бачить перед собою знак 2.1 "Дати дорогу", а водії вантажівки та жовтого автомобіля — 2.3 "Головна дорога".

Таким чином трамвай перебуває на другорядній дорозі, тому зобовʼязаний пропустити інші транспортні засоби. Не треба плутати — трамвай має перевагу лише на рівнозначних дорогах, в зображеній ситуації дороги нерівнозначні.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

На головній дорозі знаходяться вантажівка та жовтий автомобіль. Останній, повертаючи ліворуч, має поступитися вантажівці, яка рухається прямо.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь №1

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