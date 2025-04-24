Тест ПДД — как разъехаться с трамваем на нерегулируемом перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — как разъехаться с трамваем
Задача по теме о проезде перекрестков. Какой будет очередность проезда в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил PMG.
Варианты ответа
- Грузовик, желтый автомобиль, трамвай.
- Трамвай, грузовик, желтый автомобиль.
- Желтый автомобиль, грузовик, трамвай.
- Грузовик, трамвай, желтый автомобиль.
- Трамвай, желтый автомобиль, грузовик.
- Желтый автомобиль, трамвай, грузовик.
Разбор задачи
На перекрестке водители трамвая и желтого автомобиля поворачивают налево, а водитель грузовика проезжает прямо. Перекресток не оборудован светофорами, поэтому является нерегулируемым. Но установлены знаки приоритета.
Водитель трамвая видит перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу", а водители грузовика и желтого автомобиля — 2.3 "Главная дорога".
Таким образом трамвай находится на второстепенной дороге, поэтому обязан пропустить другие транспортные средства. Не надо путать — трамвай имеет преимущество только на равнозначных дорогах, в изображенной ситуации дороги неравнозначные.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
На главной дороге находятся грузовик и желтый автомобиль. Последний, поворачивая налево, должен уступить дорогу грузовику, который движется прямо.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Правильный ответ №1
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