Тест ПДД — как разъехаться с трамваем на нерегулируемом перекрестке

Кто последний? Рисунок: pmg.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Какой будет очередность проезда в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил PMG.

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Варианты ответа

Грузовик, желтый автомобиль, трамвай. Трамвай, грузовик, желтый автомобиль. Желтый автомобиль, грузовик, трамвай. Грузовик, трамвай, желтый автомобиль. Трамвай, желтый автомобиль, грузовик. Желтый автомобиль, трамвай, грузовик.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая и желтого автомобиля поворачивают налево, а водитель грузовика проезжает прямо. Перекресток не оборудован светофорами, поэтому является нерегулируемым. Но установлены знаки приоритета.

Водитель трамвая видит перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу", а водители грузовика и желтого автомобиля — 2.3 "Главная дорога".

Таким образом трамвай находится на второстепенной дороге, поэтому обязан пропустить другие транспортные средства. Не надо путать — трамвай имеет преимущество только на равнозначных дорогах, в изображенной ситуации дороги неравнозначные.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

На главной дороге находятся грузовик и желтый автомобиль. Последний, поворачивая налево, должен уступить дорогу грузовику, который движется прямо.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ №1

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