Тест ПДД: разрешен ли водителю поворот с объездом по рельсам

Тест ПДД о повороте налево — разрешен ли водителю маневр
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешен ли водителю желтого автомобиля поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешен.
- Запрещен.
Разбор задачи
Водители красного и синего автомобилей остановились на красный сигнал светофора, а водитель желтой машины намерен опередить обоих и повернуть на перекрестке налево.
На перекрестке установлен дорожный знак 2.3 "Главная дорога", но он никак не влияет на решение этой задачи в изображенной ситуации.
Зеленая стрелка налево в дополнительной секции светофора, включенная вместе с основным красным сигналом, позволяет водителю желтого авто поворот. Но, разрешено ли ему выполнить маневр с трамвайных путей попутного направления, предварительно объехав два автомобиля?
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути.
На перекрестке разрешается выезжать на трамвайные пути попутного направления в тех же случаях, но при условии отсутствия перед перекрестком дорожных знаков 5.16-5.19.
Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18.
Во всех случаях не должно создаваться препятствий для движения трамвая".
Итак, в изображенной на рисунке ситуации водителю желтого автомобиля разрешено повернуть налево именно так, как он запланировал.
Правильный ответ
№1
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