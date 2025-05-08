Тест ПДР: чи дозволений водієві поворот з обʼїздом по коліях

Тест ПДР про поворот ліворуч — чи дозволений водієві маневр
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволений водієві жовтого автомобіля поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволений.
- Заборонений.
Розбір задачі
Водії червоного та синього автомобілів зупинилися на червоний сигнал світлофора, а водій жовтої машини має намір випередити обох та повернути на перехресті ліворуч.
На перехресті встановлено дорожній знак 2.3 "Головна дорога", але він жодним чином не впливає на розвʼязання цієї задачі в зображеній ситуації.
Зелена стрілка ліворуч у додатковій секції світлофора, увімкнена разом з основним червоним сигналом, дозволяє водію жовтого авто поворот. Але, чи можна йому виконати маневр з трамвайної колії попутного напрямку, попередньо об'їхавши два автомобілі?
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.
На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19.
Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18.
В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".
Отже, у зображеній на малюнку ситуації водієві жовтого автомобіля дозволено повернути ліворуч саме так, як він запланував.
Правильна відповідь
№1
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