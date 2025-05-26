Тест ПДР на перехресті: як повернути праворуч з лівої смуги

Підступний тест ПДР — як повернути праворуч з лівої смуги
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію жовтого автомобіля виконати правий поворот у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється лише за відсутності інших автомобілів.
- Забороняється.
Розбір задачі
На перехресті водій жовтого автомобіля має намір повернути праворуч. В’їхати він збирається на дорогу, на якій організовано односторонній рух, про що свідчить знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".
Також виїжджаючи водій має поступитися, згідно зі знаком 2.1 "Дати дороги", але, по-перше, нема кому поступатися, по-друге, це не стосується умов задачі. Головне — автомобіль перебуває в крайній лівій смузі, з якої збирається виконати поворот.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Можливо, водієві жовтого автомобіля дозволяється повернути праворуч з лівої смуги, адже рух на перехресті можливий лише в одному напрямку — праворуч. Якщо повернути ліворуч, то водій опиниться на смузі зустрічного руху, тому знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" забороняє їхати в бік протилежний стрілочці.
Але багато забувають, що цей знак не забороняє розворот, а отже рух дозволяється не в одному, а у двох напрямках. Таким чином, водій жовтого автомобіля не може повертати праворуч з лівої смуги.
Правильна відповідь
№3
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