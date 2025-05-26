Тест ПДР на перехресті: як повернути праворуч з лівої смуги

Можна повернути? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію жовтого автомобіля виконати правий поворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється лише за відсутності інших автомобілів. Забороняється.

Розбір задачі

На перехресті водій жовтого автомобіля має намір повернути праворуч. В’їхати він збирається на дорогу, на якій організовано односторонній рух, про що свідчить знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Також виїжджаючи водій має поступитися, згідно зі знаком 2.1 "Дати дороги", але, по-перше, нема кому поступатися, по-друге, це не стосується умов задачі. Головне — автомобіль перебуває в крайній лівій смузі, з якої збирається виконати поворот.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Можливо, водієві жовтого автомобіля дозволяється повернути праворуч з лівої смуги, адже рух на перехресті можливий лише в одному напрямку — праворуч. Якщо повернути ліворуч, то водій опиниться на смузі зустрічного руху, тому знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" забороняє їхати в бік протилежний стрілочці.

Але багато забувають, що цей знак не забороняє розворот, а отже рух дозволяється не в одному, а у двох напрямках. Таким чином, водій жовтого автомобіля не може повертати праворуч з лівої смуги.

Правильна відповідь

№3

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