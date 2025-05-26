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Підступний тест ПДР — як повернути праворуч з лівої смуги

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Дата публікації: 26 травня 2025 06:45
Тест ПДР на перехресті: як повернути праворуч з лівої смуги
Можна повернути? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію жовтого автомобіля виконати правий поворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється лише за відсутності інших автомобілів.
  3. Забороняється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи можна повернути праворуч?

На перехресті водій жовтого автомобіля має намір повернути праворуч. В’їхати він збирається на дорогу, на якій організовано односторонній рух, про що свідчить знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Також виїжджаючи водій має поступитися, згідно зі знаком 2.1 "Дати дороги", але, по-перше, нема кому поступатися, по-друге, це не стосується умов задачі. Головне — автомобіль перебуває в крайній лівій смузі, з якої збирається виконати поворот.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Можливо, водієві жовтого автомобіля дозволяється повернути праворуч з лівої смуги, адже рух на перехресті можливий лише в одному напрямку — праворуч. Якщо повернути ліворуч, то водій опиниться на смузі зустрічного руху, тому знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" забороняє їхати в бік протилежний стрілочці.

Але багато забувають, що цей знак не забороняє розворот, а отже рух дозволяється не в одному, а у двох напрямках. Таким чином, водій жовтого автомобіля не може повертати праворуч з лівої смуги.

Правильна відповідь

№3

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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