Тест ПДД на перекрестке: как повернуть направо с левой полосы

Можно повернуть? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить правый поворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Разрешается. Разрешается только при отсутствии других автомобилей. Запрещается.

Разбор задачи

На перекрестке водитель желтого автомобиля намерен повернуть направо. Въехать он собирается на дорогу, на которой организовано одностороннее движение, о чем свидетельствует знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Также выезжая водитель должен уступить, согласно знаку 2.1 "Дать дорогу", но, во-первых, некому уступать, во-вторых, это не касается условий задачи. Главное — автомобиль находится в крайней левой полосе, с которой собирается выполнить поворот.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой либо движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Возможно, водителю желтого автомобиля разрешается повернуть направо с левой полосы, ведь движение на перекрестке возможно только в одном направлении — направо. Если повернуть налево, то водитель окажется на полосе встречного движения, поэтому знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" запрещает ехать в сторону противоположной стрелочке.

Но многие забывают, что этот знак не запрещает разворот, а значит движение разрешается не в одном, а в двух направлениях. Таким образом, водитель желтого автомобиля не может поворачивать направо с левой полосы.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: