Тест ПДД на перекрестке: как повернуть направо с левой полосы

Коварный тест ПДД — как повернуть направо с левой полосы
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить правый поворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается только при отсутствии других автомобилей.
- Запрещается.
Разбор задачи
На перекрестке водитель желтого автомобиля намерен повернуть направо. Въехать он собирается на дорогу, на которой организовано одностороннее движение, о чем свидетельствует знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".
Также выезжая водитель должен уступить, согласно знаку 2.1 "Дать дорогу", но, во-первых, некому уступать, во-вторых, это не касается условий задачи. Главное — автомобиль находится в крайней левой полосе, с которой собирается выполнить поворот.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой либо движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Возможно, водителю желтого автомобиля разрешается повернуть направо с левой полосы, ведь движение на перекрестке возможно только в одном направлении — направо. Если повернуть налево, то водитель окажется на полосе встречного движения, поэтому знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" запрещает ехать в сторону противоположной стрелочке.
Но многие забывают, что этот знак не запрещает разворот, а значит движение разрешается не в одном, а в двух направлениях. Таким образом, водитель желтого автомобиля не может поворачивать направо с левой полосы.
Правильный ответ
№3
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