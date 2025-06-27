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Главная Авто Тест ПДД — кто пропустит трамвай на круговом перекрестке

Тест ПДД — кто пропустит трамвай на круговом перекрестке

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 20:40
Тест ПДД на круговом перекрестке: кто пропустит трамвай
Кто первый? Рисунок: Exist.ua
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Водители автомобилей.
  2. Водитель трамвая.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв має пріоритет на колі?

На круговом перекрестке водители двух автомобилей уже движутся по кругу, а водитель трамвая намерен проехать прямо. На перекрестке установлен дорожный знак 4.10 "Круговое движение".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Таким образом, водитель трамвая обязан пропустить оба автомобиля.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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