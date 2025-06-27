Тест ПДД на круговом перекрестке: кто пропустит трамвай

Тест ПДД — кто пропустит трамвай на круговом перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водители автомобилей.
- Водитель трамвая.
Разбор задачи
На круговом перекрестке водители двух автомобилей уже движутся по кругу, а водитель трамвая намерен проехать прямо. На перекрестке установлен дорожный знак 4.10 "Круговое движение".
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Таким образом, водитель трамвая обязан пропустить оба автомобиля.
Правильный ответ
№1
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