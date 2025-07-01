Хитрый тест ПДД на пешеходном переходе: разрешен ли маневр

Есть ли нарушения? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Разрешено ли водителю красного автомобиля выполнить задуманный маневр на пешеходном переходе в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Запрещено. Запрещено, если грузовик притормаживает перед "зеброй". Разрешено.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля пытается объехать грузовик непосредственно перед пешеходным переходом. Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта.

Но оба транспортных средства находятся на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5. "Дорога с односторонним движением".

В таком случае маневр красного авто не считается обгоном, ведь водитель не выезжает на полосу встречного движения (ее здесь просто нет), а перестраивается на левую полосу.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

Продолжать движение легковушки разрешено, но сначала уступив дорогу пешеходам, если они находятся на "зебре". В изображенной ситуации пешеходов на переходе нет.

Читаем пункт 18.4 ПДД:

"Если перед нерегулируемым пешеходным переходом снижает скорость или остановилось транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, должны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и могут продолжить (возобновить) движение только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие или опасность".

Правильный ответ

№3

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