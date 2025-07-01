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Главная Авто Коварный тест ПДД — разрешен ли маневр на переходе

Коварный тест ПДД — разрешен ли маневр на переходе

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 20:40
Хитрый тест ПДД на пешеходном переходе: разрешен ли маневр
Есть ли нарушения? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Разрешено ли водителю красного автомобиля выполнить задуманный маневр на пешеходном переходе в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  1. Запрещено.
  2. Запрещено, если грузовик притормаживает перед "зеброй".
  3. Разрешено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений маневр на пішохідному переході?

Водитель красного автомобиля пытается объехать грузовик непосредственно перед пешеходным переходом. Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта.

Но оба транспортных средства находятся на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5. "Дорога с односторонним движением".

В таком случае маневр красного авто не считается обгоном, ведь водитель не выезжает на полосу встречного движения (ее здесь просто нет), а перестраивается на левую полосу.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

Продолжать движение легковушки разрешено, но сначала уступив дорогу пешеходам, если они находятся на "зебре". В изображенной ситуации пешеходов на переходе нет.

Читаем пункт 18.4 ПДД:

"Если перед нерегулируемым пешеходным переходом снижает скорость или остановилось транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, должны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и могут продолжить (возобновить) движение только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие или опасность".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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