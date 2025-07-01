Хитрый тест ПДД на пешеходном переходе: разрешен ли маневр

Коварный тест ПДД — разрешен ли маневр на переходе
Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Разрешено ли водителю красного автомобиля выполнить задуманный маневр на пешеходном переходе в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Запрещено.
- Запрещено, если грузовик притормаживает перед "зеброй".
- Разрешено.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля пытается объехать грузовик непосредственно перед пешеходным переходом. Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта.
Но оба транспортных средства находятся на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5. "Дорога с односторонним движением".
В таком случае маневр красного авто не считается обгоном, ведь водитель не выезжает на полосу встречного движения (ее здесь просто нет), а перестраивается на левую полосу.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".
Продолжать движение легковушки разрешено, но сначала уступив дорогу пешеходам, если они находятся на "зебре". В изображенной ситуации пешеходов на переходе нет.
Читаем пункт 18.4 ПДД:
"Если перед нерегулируемым пешеходным переходом снижает скорость или остановилось транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, должны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и могут продолжить (возобновить) движение только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие или опасность".
Правильный ответ
№3
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