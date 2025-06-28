Интересный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Тест ПДД — найдите водителя нарушителя правил
Задача по теме об обгоне. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля обгоняет водителя белой машины под мостом, а водитель желтого опережает синего на мосту.
Читаем пункт 14.6 ПДД:
"Обгон запрещен:
- на перекрестке;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
- ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
- в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
- в туннелях;
- на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
- колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".
В запретах на обгон ничего не говорится о выполнении этого маневра под мостом, а значит водитель красного ПДД не нарушает.
На мосту обгон запрещен, но в изображенной ситуации сооружение имеет по две полосы для движения в одном направлении. Водитель желтого автомобиля не выезжает на полосу встречного движения, следовательно, обгон не выполняет, а его маневр — опережение. То есть он также не является нарушителем.
Правильный ответ
№4
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