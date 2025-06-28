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Тест ПДД — найдите водителя нарушителя правил

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 11:25
Интересный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила
Кто нарушает? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по теме об обгоне. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила?

Водитель красного автомобиля обгоняет водителя белой машины под мостом, а водитель желтого опережает синего на мосту.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен:

  • на перекрестке;
  • на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
  • ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
  • в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
  • транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
  • в туннелях;
  • на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
  • колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

В запретах на обгон ничего не говорится о выполнении этого маневра под мостом, а значит водитель красного ПДД не нарушает.

На мосту обгон запрещен, но в изображенной ситуации сооружение имеет по две полосы для движения в одном направлении. Водитель желтого автомобиля не выезжает на полосу встречного движения, следовательно, обгон не выполняет, а его маневр — опережение. То есть он также не является нарушителем.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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