Интересный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Кто нарушает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об обгоне. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля обгоняет водителя белой машины под мостом, а водитель желтого опережает синего на мосту.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;

ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;

в туннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

В запретах на обгон ничего не говорится о выполнении этого маневра под мостом, а значит водитель красного ПДД не нарушает.

На мосту обгон запрещен, но в изображенной ситуации сооружение имеет по две полосы для движения в одном направлении. Водитель желтого автомобиля не выезжает на полосу встречного движения, следовательно, обгон не выполняет, а его маневр — опережение. То есть он также не является нарушителем.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: