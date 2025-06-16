Тест ПДД: как проехать участок без нарушения правил

Как проехать? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и расположения транспортных средств на дороге. По какой из траекторий водитель не нарушит правила, проезжая участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

По траекториям А, Б, В. По траекториям А, Б. По траекториям Б, В. Только по траектории Б. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

На участке дороги водителю белого автомобиля предлагаются три направления для дальнейшего движения: разворот (А), прямо (Б) и направо (В).

Перед собой водитель видит знак 4.4 "Движение прямо или направо", который позволяет проезд только в указанных направлениях. Следовательно, разворот ему однозначно запрещается.

Повернуть направо, несмотря на знак, водитель также не может, ведь автомобиль находится на левой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Но он также не может проехать прямо, так как не находится на правом краю двухполосной дороги.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Водитель белого авто никого не опережает, а перестроение перед разворотом бессмысленно, ведь такой маневр запрещает знак 4.4.

Читаем пункт 11.5 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу для движения в этом же направлении разрешается, если правые заняты..."

Но правая полоса в изображенной ситуации абсолютно свободна.

Правильный ответ

№5

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