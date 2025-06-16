Тест ПДД: как проехать участок без нарушения правил

Тест ПДД — как проехать без нарушения правил
Задача по темам о начале движения и изменении его направления и расположения транспортных средств на дороге. По какой из траекторий водитель не нарушит правила, проезжая участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- По траекториям А, Б, В.
- По траекториям А, Б.
- По траекториям Б, В.
- Только по траектории Б.
- Все траектории запрещены.
Разбор задачи
На участке дороги водителю белого автомобиля предлагаются три направления для дальнейшего движения: разворот (А), прямо (Б) и направо (В).
Перед собой водитель видит знак 4.4 "Движение прямо или направо", который позволяет проезд только в указанных направлениях. Следовательно, разворот ему однозначно запрещается.
Повернуть направо, несмотря на знак, водитель также не может, ведь автомобиль находится на левой полосе.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Но он также не может проехать прямо, так как не находится на правом краю двухполосной дороги.
Читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".
Водитель белого авто никого не опережает, а перестроение перед разворотом бессмысленно, ведь такой маневр запрещает знак 4.4.
Читаем пункт 11.5 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу для движения в этом же направлении разрешается, если правые заняты..."
Но правая полоса в изображенной ситуации абсолютно свободна.
Правильный ответ
№5
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!