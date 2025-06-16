Тест ПДР: як проїхати ділянку без порушення правил

Як проїхати? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та розташування транспортних засобів на дорозі. За якою з траєкторій водій не порушить правила, проїжджаючи ділянку дороги у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

За траєкторіями А, Б, В. За траєкторіями А, Б. За траєкторіями Б, В. Лише за траєкторією Б. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На ділянці дороги водієві білого автомобіля пропонуються три напрямки для подальшого руху: розворот (А), прямо (Б) та праворуч (В).

Перед собою водій бачить знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках. Отже, розворот йому однозначно забороняється.

Повернути праворуч, попри знак, водій також не може, адже автомобіль перебуває на лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Але він також не може проїхати прямо, позаяк не знаходиться на правому краю двосмугової дороги.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Водій білого авто нікого не випереджає, а перестроювання перед розворотом безглузде, адже такий маневр забороняє знак 4.4.

Читаємо пункт 11.5 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті…"

Але права смуга в зображеній ситуації абсолютно вільна.

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: