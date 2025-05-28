Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Авто Тест ПДР на перехресті — хто має пріоритет

Тест ПДР на перехресті — хто має пріоритет

Ua en ru
Дата публікації: 28 травня 2025 20:40
Тест ПДР: хто має пріоритет на перехресті
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв залишить перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Зелений автобус.
  2. Червоний автомобіль.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перехресті водій зеленого автобуса повертає ліворуч, а водій червоного автомобіля проїжджає прямо. На ділянці встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але вони не мають жодного значення, якщо працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Наразі світлофор горить зеленим, що дозволяє обом водіям рух у будь-яких напрямках. Але поступитися дорогою має водій автобуса, адже він повертає ліворуч, а у зустрічному напрямку до нього прямує автомобіль.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /