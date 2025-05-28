Тест ПДР: хто має пріоритет на перехресті

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв залишить перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Зелений автобус. Червоний автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті водій зеленого автобуса повертає ліворуч, а водій червоного автомобіля проїжджає прямо. На ділянці встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але вони не мають жодного значення, якщо працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Наразі світлофор горить зеленим, що дозволяє обом водіям рух у будь-яких напрямках. Але поступитися дорогою має водій автобуса, адже він повертає ліворуч, а у зустрічному напрямку до нього прямує автомобіль.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№2

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