Тест ПДР: кому дозволений поворот ліворуч на перехресті

Тест ПДР на перехресті — кому дозволений поворот
Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Кому з водіїв дозволено виконати поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Водію білого автомобіля.
- Водію синього автомобіля.
- Обом водіям.
- Жодному з водіїв.
Розбір задачі
На перехресті водій авто синього кольору виїжджає з дороги з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", та має намір повернути ліворуч.
Його рішення є хибним, адже траєкторія його руху перетинається з розміткою 1.11, яку дозволяється проїжджати з боку її переривчастої лінії, а з боку суцільної — лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.
Водій білого автомобіля бачить перед собою знак 5.29 "Місце для розвороту", й також порушує правила. Адже цей знак позначає місце для розвороту транспортних засобів, а поворот ліворуч забороняє.
Правильна відповідь
№4
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