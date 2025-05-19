Тест ПДР: кому дозволений поворот ліворуч на перехресті

Кому можна їхати? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Кому з водіїв дозволено виконати поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водію білого автомобіля. Водію синього автомобіля. Обом водіям. Жодному з водіїв.

Розбір задачі

На перехресті водій авто синього кольору виїжджає з дороги з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", та має намір повернути ліворуч.

Його рішення є хибним, адже траєкторія його руху перетинається з розміткою 1.11, яку дозволяється проїжджати з боку її переривчастої лінії, а з боку суцільної — лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.

Водій білого автомобіля бачить перед собою знак 5.29 "Місце для розвороту", й також порушує правила. Адже цей знак позначає місце для розвороту транспортних засобів, а поворот ліворуч забороняє.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: