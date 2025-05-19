Тест ПДД: кому разрешен поворот налево на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — кому разрешен поворот
Задача на знание дорожных знаков и разметки. Кому из водителей разрешено выполнить поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Водителю белого автомобиля.
- Водителю синего автомобиля.
- Обоим водителям.
- Ни одному из водителей.
Разбор задачи
На перекрестке водитель авто синего цвета выезжает с дороги с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", и намерен повернуть налево.
Его решение является ошибочным, ведь траектория его движения пересекается с разметкой 1.11, которую разрешается проезжать со стороны ее прерывистой линии, а со стороны сплошной — только по завершении обгона или объезда препятствия.
Водитель белого автомобиля видит перед собой знак 5.29 "Место для разворота", и также нарушает правила. Ведь этот знак обозначает место для разворота транспортных средств, а поворот налево запрещает.
Правильный ответ
№4
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