Тест ПДД: кому разрешен поворот налево на перекрестке

Кому можно ехать? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и разметки. Кому из водителей разрешено выполнить поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Водителю белого автомобиля. Водителю синего автомобиля. Обоим водителям. Ни одному из водителей.

Разбор задачи

На перекрестке водитель авто синего цвета выезжает с дороги с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", и намерен повернуть налево.

Его решение является ошибочным, ведь траектория его движения пересекается с разметкой 1.11, которую разрешается проезжать со стороны ее прерывистой линии, а со стороны сплошной — только по завершении обгона или объезда препятствия.

Водитель белого автомобиля видит перед собой знак 5.29 "Место для разворота", и также нарушает правила. Ведь этот знак обозначает место для разворота транспортных средств, а поворот налево запрещает.

Правильный ответ

№4

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