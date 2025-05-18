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Коварный тест ПДД — как водителям авто разъехаться с трамваями

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Дата публикации 18 мая 2025 11:15
Хитрый тест ПДД: как водителям разъехаться с трамваями
Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществе маршрутных транспортных средств. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу трамваю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя должны дать дорогу трамваю.
  4. Ни один из водителей не должен давать дорогу трамваю

Разбор задачи

Тест з ПДР: як авто розʼїхатися з трамваями?

На участке дороги водители красного и синего автомобилей движутся прямо. Водитель трамвая справа заезжает в депо, а водитель трамвая слева — выезжает из него.

Начинающие ошибаются, когда считают, что на рисунке изображен перекресток равнозначных дорог, а значит водители обоих трамваев имеют преимущество перед водителями автомобилей. Въезд и выезд из трамвайного депо не считаются перекрестком.

Поэтому читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Таким образом, водитель синего автомобиля имеет преимущество перед трамваем, который выезжает из депо, тогда как водитель красной машины наоборот, должен уступить дорогу.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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