Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто кого пропускает

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача из тем о проезде перекрестков и о движении в жилой и пешеходной зоне. Каким будет правильный порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Велосипед и желтый автомобиль, синий, красный. Велосипед, желтый автомобиль, красный, синий. Синий автомобиль, красный, велосипед, желтый. Велосипед, синий автомобиль, желтый, красный. Красный автомобиль, велосипед, желтый, синий. Синий автомобиль, велосипед, желтый, красный.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедист поворачивает направо, водители синего и желтого автомобилей поворачивают налево, а водитель красной машины проезжает прямо.

Перекресток не оборудован светофорами, поэтому он является нерегулируемым. Но на нем установлены знаки приоритета.

Водитель синего автомобиля и велосипедист имеют преимущество перед водителями красного и желтого авто, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога".

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Чтобы узнать, кто — водитель синего автомобиля или велосипедист — проедет первым, читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Следовательно, преимущество имеет велосипедист, который проедет первым. Синий автомобиль двинется вторым.

Водитель красной машины выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".

Читаем пункт 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".

То есть красный автомобиль уступит желтому и проедет последним.

Правильный ответ

№4

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