Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто кого пропускає

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про рух у житловій та пішохідній зоні. Яким буде правильний порядок роз'їзду транспортних засобів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Велосипед та жовтий автомобіль, синій, червоний. Велосипед, жовтий автомобіль, червоний, синій. Синій автомобіль, червоний, велосипед, жовтий. Велосипед, синій автомобіль, жовтий, червоний. Червоний автомобіль, велосипед, жовтий, синій. Синій автомобіль, велосипед, жовтий, червоний.

Розбір задачі

На перехресті велосипедист повертає праворуч, водії синього та жовтого автомобілів повертають ліворуч, а водій червоної машини проїжджає прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами, тому воно є нерегульованим. Але на ньому встановлені знаки пріоритету.

Водій синього автомобіля та велосипедист мають перевагу перед водіями червоного та жовтого авто, про що свідчить знак 2.3 "Головна дорога".

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Щоб дізнатися, хто — водій синього автомобіля або велосипедист — проїде першим, читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, перевагу має велосипедист, який проїде першим. Синій автомобіль рушить другим.

Водій червоної машини виїжджає з житлової зони, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона".

Читаємо пункт 26.4 ПДР:

"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".

Тобто червоний автомобіль поступиться жовтому та проїде останнім.

Правильна відповідь

№4

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