Хитрий тест ПДР: як водіям роз’їхатися з трамваями

Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. Водій якого автомобіля має дати дорогу трамваю у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії мають дати дорогу трамваю. Жоден з водіїв не має давати дорогу трамваю

Розбір задачі

На ділянці дороги водії червоного та синього автомобілів рухаються прямо. Водій трамвая праворуч заїжджає в депо, а водій трамвая ліворуч — виїжджає з нього.

Початківці помиляються, коли вважають, що на малюнку зображене перехрестя рівнозначних доріг, а значить водії обидвох трамваїв мають перевагу перед водіями автомобілів. Вʼїзд та виїзд з трамвайного депо не вважаються перехрестям.

Тому читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Таким чином, водій синього автомобіля має перевагу перед трамваєм, який виїжджає з депо, тоді як водій червоної машини навпаки, має поступитися дорогою.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: