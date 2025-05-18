Хитрий тест ПДР: як водіям роз’їхатися з трамваями

Підступний тест ПДР — як водіям авто роз’їхатися з трамваями
Задача з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. Водій якого автомобіля має дати дорогу трамваю у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії мають дати дорогу трамваю.
- Жоден з водіїв не має давати дорогу трамваю
Розбір задачі
На ділянці дороги водії червоного та синього автомобілів рухаються прямо. Водій трамвая праворуч заїжджає в депо, а водій трамвая ліворуч — виїжджає з нього.
Початківці помиляються, коли вважають, що на малюнку зображене перехрестя рівнозначних доріг, а значить водії обидвох трамваїв мають перевагу перед водіями автомобілів. Вʼїзд та виїзд з трамвайного депо не вважаються перехрестям.
Тому читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Таким чином, водій синього автомобіля має перевагу перед трамваєм, який виїжджає з депо, тоді як водій червоної машини навпаки, має поступитися дорогою.
Правильна відповідь
№2
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