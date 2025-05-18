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Підступний тест ПДР — як водіям авто роз’їхатися з трамваями

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Дата публікації: 18 травня 2025 11:15
Хитрий тест ПДР: як водіям роз’їхатися з трамваями
Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. Водій якого автомобіля має дати дорогу трамваю у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії мають дати дорогу трамваю.
  4. Жоден з водіїв не має давати дорогу трамваю

Розбір задачі

Тест з ПДР: як авто розʼїхатися з трамваями?

На ділянці дороги водії червоного та синього автомобілів рухаються прямо. Водій трамвая праворуч заїжджає в депо, а водій трамвая ліворуч — виїжджає з нього.

Початківці помиляються, коли вважають, що на малюнку зображене перехрестя рівнозначних доріг, а значить водії обидвох трамваїв мають перевагу перед водіями автомобілів. Вʼїзд та виїзд з трамвайного депо не вважаються перехрестям.

Тому читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Таким чином, водій синього автомобіля має перевагу перед трамваєм, який виїжджає з депо, тоді як водій червоної машини навпаки, має поступитися дорогою.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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