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Тест ПДД об обгоне — разрешен ли маневр синему авто

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Дата публикации 17 мая 2025 11:25
Тест ПДД: может ли водитель синего авто выполнить обгон
Можно обогнать? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме об обгоне. Может ли водитель синего автомобиля обогнать красную машину в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений обгін?

Водитель красного автомобиля движется прямо, а водитель синей машины намерен его обогнать.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Но они не имеют никакого значения для решения этой задачи.

А имеет значение, что маневр водителя синего авто происходит на перекрестке.

Читаем пункт 14.6 а ПДД: "Обгон запрещен на перекрестке".

Обгон считается одним из самых опасных маневров на дороге, поэтому выполнять его, где вздумается нельзя. Правила содержат исчерпывающий перечень мест где он запрещен:

  • на перекрестке;
  • на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними; ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
  • в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
  • транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
  • в тоннелях;
  • на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
  • колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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