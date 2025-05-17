Тест ПДД: может ли водитель синего авто выполнить обгон

Можно обогнать? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме об обгоне. Может ли водитель синего автомобиля обогнать красную машину в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля движется прямо, а водитель синей машины намерен его обогнать.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Но они не имеют никакого значения для решения этой задачи.

А имеет значение, что маневр водителя синего авто происходит на перекрестке.

Читаем пункт 14.6 а ПДД: "Обгон запрещен на перекрестке".

Обгон считается одним из самых опасных маневров на дороге, поэтому выполнять его, где вздумается нельзя. Правила содержат исчерпывающий перечень мест где он запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними; ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;

в тоннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Правильный ответ

№2

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