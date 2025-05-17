Тест ПДД: может ли водитель синего авто выполнить обгон

Тест ПДД об обгоне — разрешен ли маневр синему авто
Задача по теме об обгоне. Может ли водитель синего автомобиля обогнать красную машину в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля движется прямо, а водитель синей машины намерен его обогнать.
На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Но они не имеют никакого значения для решения этой задачи.
А имеет значение, что маневр водителя синего авто происходит на перекрестке.
Читаем пункт 14.6 а ПДД: "Обгон запрещен на перекрестке".
Обгон считается одним из самых опасных маневров на дороге, поэтому выполнять его, где вздумается нельзя. Правила содержат исчерпывающий перечень мест где он запрещен:
- на перекрестке;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними; ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
- в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
- в тоннелях;
- на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
- колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).
Правильный ответ
№2
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