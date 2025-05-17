Тест ПДР: чи може водій синього авто виконати обгін

Можна обігнати? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про обгін. Чи може водій синього автомобіля обігнати червону машину у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля рухається прямо, а водій синьої машини має намір його обігнати.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але вони не мають жодного значення для розвʼязання цієї задачі.

А має значення, що маневр водія синього авто відбувається на перехресті.

Читаємо пункт 14.6 а ПДР: "Обгін заборонено на перехресті".

Обгін вважається одним з найнебезпечніших маневрів на дорозі, тому виконувати його, де заманеться не можна. Правила містять вичерпний перелік місць де він заборонений:

на перехресті;

на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;

ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;

у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд;

у тунелях;

на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;

колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).

Правильна відповідь

№2

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