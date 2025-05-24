Тест ПДР: хто проїде регульоване перехрестя останнім

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Кому має поступитися водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамваю. Синьому автомобілю. Має дати дорогу обом транспортним засобам. Проїде перехрестя першим.

Розбір задачі

На перехресті водії трамвай та синього автомобіля проїжджають прямо, а водій білої машини повертає ліворуч.

Перехрестя обладнане світлофорами. Також на ньому встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", які надають перевагу руху водієві білого авто. Втім, за світлофора, що працює, ці знаки не діють. Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Наразі для усіх транспортних засобів увімкнений зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Тому спочатку читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Отже, першим перехрестя проїде трамвай, якому зобовʼязаний поступитися водій білого автомобіля. Також він має дати дорогу водію синьої машини.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№3

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