Тест ПДД: кто проедет регулируемый перекресток последним

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кому должен уступить водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамваю. Синему автомобилю. Должен уступить дорогу обоим транспортным средствам. Проедет перекресток первым.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая и синего автомобиля проезжают прямо, а водитель белой машины поворачивает налево.

Перекресток оборудован светофорами. Также на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", которые предоставляют преимущество движения водителю белого авто. Впрочем, при работающем светофоре эти знаки не действуют. Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Сейчас для всех транспортных средств включен зеленый сигнал светофора, который позволяет движение во всех направлениях. Поэтому сначала читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Таким образом, первым перекресток проедет трамвай, которому обязан уступить дорогу водитель белого автомобиля. Также он должен уступить дорогу водителю синей машины.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№3

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