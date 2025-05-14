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Коварный тест ПДД — кто нарушает правила на повороте

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Дата публикации 14 мая 2025 20:40
Хитрый тест ПДД: кто нарушает правила на повороте
Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и разметки. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель розового автомобиля.
  3. Ни один из водителей не нарушит правила.
  4. Оба водителя нарушат правила

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

На участке дороги водители желтого и розового автомобилей намерены выполнить поворот налево.

Водитель розового автомобиля видит перед собой дорожный знак 5.29 "Место для разворота", который обозначает место, где транспортное средство может выполнить разворот. При этом поворот налево запрещается.

Таким образом, водитель розовой машины правила нарушает.

Водитель желтого автомобиля собирается пересечь дорожную разметку 1.11. Эту линию разрешено пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — только по завершении обгона или объезда препятствия.

Следовательно, водитель желтой машины также нарушает правила.

Правильный ответ

№4

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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