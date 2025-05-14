Хитрий тест ПДР: хто порушує правила на повороті

Хто порушник? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій рожевого автомобіля. Жоден з водіїв не порушить правила. Обидва водії порушать правила

Розбір задачі

На ділянці дороги водії жовтого та рожевого автомобілів мають намір виконати поворот ліворуч.

Водій рожевого автомобіля бачить перед собою дорожній знак 5.29 "Місце для розвороту", який позначає місце, де транспортний засіб може виконати розворот. При цьому поворот ліворуч забороняється.

Таким чином, водій рожевої машини правила порушує.

Водій жовтого автомобіля збирається перетнути дорожню розмітку 1.11. Цю лінію дозволено перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.

Отже, водій жовтої машини також порушує правила.

Правильна відповідь

№4

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