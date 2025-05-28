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Тест ПДД на перекрестке — кто имеет приоритет

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Дата публикации 28 мая 2025 20:40
Тест ПДД: кто имеет приоритет на перекрестке
Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Кто из водителей покинет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Зеленый автобус.
  2. Красный автомобиль.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перекрестке водитель зеленого автобуса поворачивает налево, а водитель красного автомобиля проезжает прямо. На участке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Но они не имеют никакого значения, если работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Сейчас светофор горит зеленым, что позволяет обоим водителям движение в любых направлениях. Но уступить дорогу должен водитель автобуса, ведь он поворачивает налево, а во встречном направлении к нему направляется автомобиль.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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