Тест ПДР: хто порушує правила при розвороті на перехресті

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого з автомобілів порушує правила, виконуючи розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На перехресті за зеленого сигналу світлофора водій синього автомобіля має намір розвернутися з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною. Водій жовтої машини збирається виконати розворот з крайньої лівої смуги.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об’їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об’їзду, без виїзду на трамвайну колію".

У зображеній ситуації на перехресті порядок руху передбачено дорожньою розміткою 1.18, згідно з якою поворот ліворуч та розворот потрібно виконувати з крайньої лівої смуги. Правила порушує водій синього автомобіля.

Правильна відповідь

№1

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