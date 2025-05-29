Тест ПДР: хто порушує правила при розвороті на перехресті

Тест ПДР про розворот на світлофорі — хто порушує правила
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого з автомобілів порушує правила, виконуючи розворот у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
На перехресті за зеленого сигналу світлофора водій синього автомобіля має намір розвернутися з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною. Водій жовтої машини збирається виконати розворот з крайньої лівої смуги.
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об’їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об’їзду, без виїзду на трамвайну колію".
У зображеній ситуації на перехресті порядок руху передбачено дорожньою розміткою 1.18, згідно з якою поворот ліворуч та розворот потрібно виконувати з крайньої лівої смуги. Правила порушує водій синього автомобіля.
Правильна відповідь
№1
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