Тест ПДР: як привернути увагу водія вантажівки

Як сигналити? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про попереджувальні сигнали. Як водій жовтого автомобіля може привернути увагу водія вантажівки у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Перемкнути світло фар. Подати звуковий сигнал. Спробувати докричатися або помахати рукою у відкрите вікно. Варіанти 1 та 2. Обігнати лівим узбіччям та підрізати. Всі способи дозволені. Всі способи заборонені.

Розбір задачі

Водій вантажівки грубо порушує правила, адже рухається посеред дороги та займає не лише свою, а й смугу зустрічного руху. Водій жовтого автомобіля намагається обігнати вантажівки, але спочатку йому потрібно якось достукатися до її водія.

Читаємо пункт 9.6 ПДР:

"Для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами — і звуковий сигнал".

Видно, що водій легковика вже проїхав знак 5.50 "Кінець населеного пункту", а отже може сигналити як світлом, так й звуком.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: