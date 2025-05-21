Цікавий тест ПДР — як привернути увагу водія вантажівки
Задача з теми про попереджувальні сигнали. Як водій жовтого автомобіля може привернути увагу водія вантажівки у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Перемкнути світло фар.
- Подати звуковий сигнал.
- Спробувати докричатися або помахати рукою у відкрите вікно.
- Варіанти 1 та 2.
- Обігнати лівим узбіччям та підрізати.
- Всі способи дозволені.
- Всі способи заборонені.
Розбір задачі
Водій вантажівки грубо порушує правила, адже рухається посеред дороги та займає не лише свою, а й смугу зустрічного руху. Водій жовтого автомобіля намагається обігнати вантажівки, але спочатку йому потрібно якось достукатися до її водія.
Читаємо пункт 9.6 ПДР:
"Для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами — і звуковий сигнал".
Видно, що водій легковика вже проїхав знак 5.50 "Кінець населеного пункту", а отже може сигналити як світлом, так й звуком.
Правильна відповідь
№4
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