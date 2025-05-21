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Цікавий тест ПДР — як привернути увагу водія вантажівки

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Дата публікації: 21 травня 2025 06:45
Тест ПДР: як привернути увагу водія вантажівки
Як сигналити? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про попереджувальні сигнали. Як водій жовтого автомобіля може привернути увагу водія вантажівки у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Перемкнути світло фар.
  2. Подати звуковий сигнал.
  3. Спробувати докричатися або помахати рукою у відкрите вікно.
  4. Варіанти 1 та 2.
  5. Обігнати лівим узбіччям та підрізати.
  6. Всі способи дозволені.
  7. Всі способи заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: як привернути увагу водія вантажівки?

Водій вантажівки грубо порушує правила, адже рухається посеред дороги та займає не лише свою, а й смугу зустрічного руху. Водій жовтого автомобіля намагається обігнати вантажівки, але спочатку йому потрібно якось достукатися до її водія.

Читаємо пункт 9.6 ПДР:

"Для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами — і звуковий сигнал".

Видно, що водій легковика вже проїхав знак 5.50 "Кінець населеного пункту", а отже може сигналити як світлом, так й звуком.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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