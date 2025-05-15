Тестування ПДР: чи дозволений обгін автобуса

Цікавий тест ПДР — чи дозволений обгін автобуса
Задача з теми про обгін та на знання загальних положень ПДР. Чи має право водій синього автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Має право.
- Має право, якщо автобус попереду рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.
- Не має права.
Розбір задачі
На ділянці дороги зелений автобус рухається прямо, водій синього автомобіля збирається його обігнати, а водій жовтої машини виїжджає з пункту технічного обслуговування, який позначений відповідним дорожнім знаком 6.5 "Пункт технічного обслуговування".
Згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін на перехресті заборонено. Але в зображеній ситуації жодного перехрестя немає — це прилегла територія, а не перехрестя.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".
На дорозі встановлений знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено". Він забороняється вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби. Тому дія знаку не поширюється на синій легковий автомобіль.
Отже, нічого не забороняє водієві синьої машини виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації.
Правильна відповідь
№1
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