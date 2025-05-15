Тестування ПДР: чи дозволений обгін автобуса

Можна обігнати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про обгін та на знання загальних положень ПДР. Чи має право водій синього автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Має право. Має право, якщо автобус попереду рухається зі швидкістю менш як 30 км/год. Не має права.

Розбір задачі

На ділянці дороги зелений автобус рухається прямо, водій синього автомобіля збирається його обігнати, а водій жовтої машини виїжджає з пункту технічного обслуговування, який позначений відповідним дорожнім знаком 6.5 "Пункт технічного обслуговування".

Згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін на перехресті заборонено. Але в зображеній ситуації жодного перехрестя немає — це прилегла територія, а не перехрестя.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

На дорозі встановлений знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено". Він забороняється вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби. Тому дія знаку не поширюється на синій легковий автомобіль.

Отже, нічого не забороняє водієві синьої машини виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації.

Правильна відповідь

№1

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