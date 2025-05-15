Тестирование ПДД: разрешен ли обгон автобуса

Интересный тест ПДД — разрешен ли обгон автобуса
Задача по теме об обгоне и на знание общих положений ПДД. Имеет ли право водитель синего автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Имеет право.
- Имеет право, если автобус впереди движется со скоростью менее 30 км/ч.
- Не имеет права.
Разбор задачи
На участке дороги зеленый автобус движется прямо, водитель синего автомобиля собирается его обогнать, а водитель желтой машины выезжает из пункта технического обслуживания, который обозначен соответствующим дорожным знаком 6.5 "Пункт технического обслуживания".
Согласно пункту 14.6 ПДД обгон на перекрестке запрещен. Но в изображенной ситуации никакого перекрестка нет — это прилегающая территория, а не перекресток.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.д. или выезда из них".
На дороге установлен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Он запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгонять все транспортные средства. Поэтому действие знака не распространяется на синий легковой автомобиль.
Следовательно, ничего не запрещает водителю синей машины выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации.
Правильный ответ
№1
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