Тестирование ПДД: разрешен ли обгон автобуса

Можно обогнать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об обгоне и на знание общих положений ПДД. Имеет ли право водитель синего автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Имеет право. Имеет право, если автобус впереди движется со скоростью менее 30 км/ч. Не имеет права.

Разбор задачи

На участке дороги зеленый автобус движется прямо, водитель синего автомобиля собирается его обогнать, а водитель желтой машины выезжает из пункта технического обслуживания, который обозначен соответствующим дорожным знаком 6.5 "Пункт технического обслуживания".

Согласно пункту 14.6 ПДД обгон на перекрестке запрещен. Но в изображенной ситуации никакого перекрестка нет — это прилегающая территория, а не перекресток.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.д. или выезда из них".

На дороге установлен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Он запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгонять все транспортные средства. Поэтому действие знака не распространяется на синий легковой автомобиль.

Следовательно, ничего не запрещает водителю синей машины выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: