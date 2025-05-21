Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Авто Интересный тест ПДД — как привлечь внимание водителя грузовика

Интересный тест ПДД — как привлечь внимание водителя грузовика

Ua en ru
Дата публикации 21 мая 2025 06:45
Тест ПДД: как привлечь внимание водителя грузовика
Как сигналить? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о предупредительных сигналах. Как водитель желтого автомобиля может привлечь внимание водителя грузовика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Переключить свет фар.
  2. Подать звуковой сигнал.
  3. Попробовать докричаться или помахать рукой в открытое окно.
  4. Варианты 1 и 2.
  5. Обогнать по левой обочине и подрезать.
  6. Все способы разрешены.
  7. Все способы запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як привернути увагу водія вантажівки?

Водитель грузовика грубо нарушает правила, ведь движется посреди дороги и занимает не только свою, но и полосу встречного движения. Водитель желтого автомобиля пытается обогнать грузовик, но сначала ему нужно как-то достучаться до его водителя.

Читаем пункт 9.6 ПДД:

"Для привлечения внимания водителя транспортного средства, которое обгоняется, можно применять переключение света фар, а вне населенных пунктов — и звуковой сигнал".

Видно, что водитель легковушки уже проехал знак 5.50 "Конец населенного пункта", а значит может сигналить как светом, так и звуком.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /