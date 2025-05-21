Интересный тест ПДД — как привлечь внимание водителя грузовика
Задача по теме о предупредительных сигналах. Как водитель желтого автомобиля может привлечь внимание водителя грузовика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Переключить свет фар.
- Подать звуковой сигнал.
- Попробовать докричаться или помахать рукой в открытое окно.
- Варианты 1 и 2.
- Обогнать по левой обочине и подрезать.
- Все способы разрешены.
- Все способы запрещены.
Разбор задачи
Водитель грузовика грубо нарушает правила, ведь движется посреди дороги и занимает не только свою, но и полосу встречного движения. Водитель желтого автомобиля пытается обогнать грузовик, но сначала ему нужно как-то достучаться до его водителя.
Читаем пункт 9.6 ПДД:
"Для привлечения внимания водителя транспортного средства, которое обгоняется, можно применять переключение света фар, а вне населенных пунктов — и звуковой сигнал".
Видно, что водитель легковушки уже проехал знак 5.50 "Конец населенного пункта", а значит может сигналить как светом, так и звуком.
Правильный ответ
№4
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