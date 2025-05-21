Тест ПДД: как привлечь внимание водителя грузовика

Как сигналить? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о предупредительных сигналах. Как водитель желтого автомобиля может привлечь внимание водителя грузовика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Переключить свет фар. Подать звуковой сигнал. Попробовать докричаться или помахать рукой в открытое окно. Варианты 1 и 2. Обогнать по левой обочине и подрезать. Все способы разрешены. Все способы запрещены.

Разбор задачи

Водитель грузовика грубо нарушает правила, ведь движется посреди дороги и занимает не только свою, но и полосу встречного движения. Водитель желтого автомобиля пытается обогнать грузовик, но сначала ему нужно как-то достучаться до его водителя.

Читаем пункт 9.6 ПДД:

"Для привлечения внимания водителя транспортного средства, которое обгоняется, можно применять переключение света фар, а вне населенных пунктов — и звуковой сигнал".

Видно, что водитель легковушки уже проехал знак 5.50 "Конец населенного пункта", а значит может сигналить как светом, так и звуком.

Правильный ответ

№4

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