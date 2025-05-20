Тест ПДР біля зупинки: чи має водій авто пропустити автобус

Хто кого пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Хто з водіїв має поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій автомобіля. Водій автобуса.

Розбір задачі

Автобус починає рух від зупинки що позначена відповідним дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса". Тимчасом водій синього автомобіля їде прямо та перетинає траєкторію руху автобуса. Хтось з них має дати дорогу.

Важливо звернути увагу, що зображена ситуація виникла за межами населеного пункту, про що свідчить дорожній знак за спиною водія авто 5.49 "Початок населеного пункту".

Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Але, як видно на малюнку, подія відбувається вже за межами населеного пункту, а отже, саме водій автобуса має пропустити синій автомобіль.

Правильна відповідь

№2

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