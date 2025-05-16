Тест ПДР: чи дозволений розворот на перехресті

Можна розвернутися? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи може водій червоного автомобіля виконати розворот на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля має намір виконати розворот. Перед водієм встановлено два дорожніх знаки. Перший 2.1 "Дати дорогу" на розвʼязання цієї задачі жодним чином не впливає, адже питання не у черговості проїзду перехрестя.

В принципі жодним чином не забороняє розворот й знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом", який водії-початківці можуть переплутати зі знаком 4.2 "Рух праворуч".

Насправді знак 5.7.1 вказує напрямок на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку показаному стрілкою.

Водій червоного автомобіля не збирається повертати ані праворуч, ані ліворуч, йому потрібно розвернутися.

Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот забороняється на пішохідних переходах та ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті.

Отже, нічого не заважає водію червоного автомобіля виконати розворот в зображеній ситуації.

Правильна відповідь

№1

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