Тест ПДД: разрешен ли разворот на перекрестке

Можно развернуться? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Может ли водитель красного автомобиля выполнить разворот на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот. Перед водителем установлены два дорожных знака. Первый 2.1 "Уступи дорогу" на решение этой задачи никак не влияет, ведь вопрос не в очередности проезда перекрестка.

В принципе никоим образом не запрещает разворот и знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", который начинающие водители могут перепутать со знаком 4.2 "Движение направо".

На самом деле знак 5.7.1 указывает направление на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении показанном стрелкой.

Водитель красного автомобиля не собирается поворачивать ни направо, ни налево, ему нужно развернуться.

Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке.

Следовательно, ничего не мешает водителю красного автомобиля выполнить разворот в изображенной ситуации.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: