Тест ПДД возле остановки: должен ли водитель авто пропустить автобус

Кто кого пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель автомобиля. Водитель автобуса.

Разбор задачи

Автобус начинает движение от остановки обозначенной соответствующим дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". Тем временем водитель синего автомобиля едет прямо и пересекает траекторию движения автобуса. Кто-то из них должен уступить дорогу.

Важно обратить внимание, что изображенная ситуация возникла за пределами населенного пункта, о чем свидетельствует дорожный знак за спиной водителя авто 5.49 "Начало населенного пункта".

Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, начинающему движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Но, как видно на рисунке, событие происходит уже за пределами населенного пункта, а значит, именно водитель автобуса должен пропустить синий автомобиль.

Правильный ответ

№2

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