Тест ПДД возле остановки: должен ли водитель авто пропустить автобус

Тест ПДД — обязан ли водитель авто пропустить автобус
Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель автомобиля.
- Водитель автобуса.
Разбор задачи
Автобус начинает движение от остановки обозначенной соответствующим дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". Тем временем водитель синего автомобиля едет прямо и пересекает траекторию движения автобуса. Кто-то из них должен уступить дорогу.
Важно обратить внимание, что изображенная ситуация возникла за пределами населенного пункта, о чем свидетельствует дорожный знак за спиной водителя авто 5.49 "Начало населенного пункта".
Читаем пункт 17.4 ПДД:
"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, начинающему движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".
Но, как видно на рисунке, событие происходит уже за пределами населенного пункта, а значит, именно водитель автобуса должен пропустить синий автомобиль.
Правильный ответ
№2
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