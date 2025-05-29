Тест ПДД: кто нарушает правила при развороте на перекрестке

Тест ПДД о развороте на светофоре — кто нарушает правила
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого из автомобилей нарушает правила, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
На перекрестке при зеленом сигнале светофора водитель синего автомобиля намерен развернуться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью. Водитель желтой машины собирается выполнить разворот с крайней левой полосы.
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также при опережении, объезде, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути".
В изображенной ситуации на перекрестке порядок движения предусмотрен дорожной разметкой 1.18, согласно которой поворот налево и разворот нужно выполнять с крайней левой полосы. Правила нарушает водитель синего автомобиля.
Правильный ответ
№1
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