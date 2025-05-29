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Тест ПДД о развороте на светофоре — кто нарушает правила

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Дата публикации 29 мая 2025 06:45
Тест ПДД: кто нарушает правила при развороте на перекрестке
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого из автомобилей нарушает правила, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила при розвороті?

На перекрестке при зеленом сигнале светофора водитель синего автомобиля намерен развернуться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью. Водитель желтой машины собирается выполнить разворот с крайней левой полосы.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также при опережении, объезде, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути".

В изображенной ситуации на перекрестке порядок движения предусмотрен дорожной разметкой 1.18, согласно которой поворот налево и разворот нужно выполнять с крайней левой полосы. Правила нарушает водитель синего автомобиля.

Правильный ответ

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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