Тест ПДД: кто нарушает правила при развороте на перекрестке

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого из автомобилей нарушает правила, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

На перекрестке при зеленом сигнале светофора водитель синего автомобиля намерен развернуться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью. Водитель желтой машины собирается выполнить разворот с крайней левой полосы.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также при опережении, объезде, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути".

В изображенной ситуации на перекрестке порядок движения предусмотрен дорожной разметкой 1.18, согласно которой поворот налево и разворот нужно выполнять с крайней левой полосы. Правила нарушает водитель синего автомобиля.

Правильный ответ

№1

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