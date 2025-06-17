Тест ПДД: кто кого пропускает на нерегулируемом перекрестке

Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто кого пропускает
Задача по теме о проезде перекрестков. Что вы должны сделать, проезжая нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Уступить дорогу красному и серому автомобилям.
- Уступить дорогу всем транспортным средствам.
- Уступить дорогу серому автомобилю.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке вы, а также водители серого, красного и белого автомобилей проезжают прямо. Перед собой вы видите знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, вы и водитель белого автомобиля находитесь на второстепенных дорогах, а водители серого и красного — на главных. Последние и проедут перекресток первыми.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Траектории движения вашего автомобиля и белой машины на равнозначных второстепенных дорогах пересекаются. В изображенной ситуации дорогу должен уступить водитель белого авто, поскольку именно вы приближаетесь к нему с правой стороны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№1
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