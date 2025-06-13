Хитрый тест ПДД: кто может проехать на запрещающий знак

Кто проедет? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кому из водителей разрешено заехать на дорогу, обозначенную знаком "Движение запрещено", если все они следуют к месту своего проживания или оказания услуг в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Водителю автобуса. Водителям синего автомобиля и автобуса. Всем, кроме водителя грузовика. Всем, кроме водителей грузовика и зеленого автомобиля. Всем водителям разрешено.

Разбор задачи

Теоретически все водители имеют право проехать на знак 3.1 "Движение запрещено" согласно условиям задачи, но есть нюансы.

Водитель грузовика, несмотря на то что направляется к месту предоставления услуг, не может повернуть направо, ведь видит перед собой знак 3.22 "Поворот направо запрещен".

Перед водителями автобуса и зеленого автомобиля установлен знак 4.6 "Движение направо или налево", который позволяет проезд только по указанным направлениям.

Впрочем, его действие не распространяется на общественный транспорт, который движется по установленному маршруту. Итак, в отличие от зеленого авто, автобус имеет право проехать прямо.

Водитель синего автомобиля может проехать к своему дому, повернув налево с левой полосы. А водитель красного — нет, ведь намерен выполнить маневр с правой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

Напоследок, водитель автобуса, который находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 2.1 "Уступить дорогу", должен сначала пропустить синюю машину, имеющую приоритет согласно знаку 2.3 "Главная дорога".

Правильный ответ

№2

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