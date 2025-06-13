Хитрый тест ПДД: кто может проехать на запрещающий знак

Каверзный тест ПДД — кто может проехать на запрещающий знак
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кому из водителей разрешено заехать на дорогу, обозначенную знаком "Движение запрещено", если все они следуют к месту своего проживания или оказания услуг в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Водителю автобуса.
- Водителям синего автомобиля и автобуса.
- Всем, кроме водителя грузовика.
- Всем, кроме водителей грузовика и зеленого автомобиля.
- Всем водителям разрешено.
Разбор задачи
Теоретически все водители имеют право проехать на знак 3.1 "Движение запрещено" согласно условиям задачи, но есть нюансы.
Водитель грузовика, несмотря на то что направляется к месту предоставления услуг, не может повернуть направо, ведь видит перед собой знак 3.22 "Поворот направо запрещен".
Перед водителями автобуса и зеленого автомобиля установлен знак 4.6 "Движение направо или налево", который позволяет проезд только по указанным направлениям.
Впрочем, его действие не распространяется на общественный транспорт, который движется по установленному маршруту. Итак, в отличие от зеленого авто, автобус имеет право проехать прямо.
Водитель синего автомобиля может проехать к своему дому, повернув налево с левой полосы. А водитель красного — нет, ведь намерен выполнить маневр с правой полосы.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".
Напоследок, водитель автобуса, который находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 2.1 "Уступить дорогу", должен сначала пропустить синюю машину, имеющую приоритет согласно знаку 2.3 "Главная дорога".
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!