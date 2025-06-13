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Головна Авто Каверзний тест ПДР — хто може проїхати на заборонний знак

Каверзний тест ПДР — хто може проїхати на заборонний знак

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 06:45
Хитрий тест ПДР: хто може проїхати на заборонний знак
Хто проїде? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Кому з водіїв дозволено заїхати на дорогу, позначену знаком "Рух заборонено", якщо усі вони прямують до місця свого проживання або надання послуг у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

  1. Водію автобуса.
  2. Водіям синього автомобіля та автобуса.
  3. Усім, окрім водія вантажівки.
  4. Усім, окрім водіїв вантажівки та зеленого автомобіля.
  5. Усім водіям дозволено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може проїхати на заборонний знак?

Теоретично усі водії мають право проїхати на знак 3.1 "Рух заборонено" згідно з умовами задачі, але є нюанси.

Водій вантажівки, попри те що прямує до місця надання послуг, не може повернути праворуч, адже бачить перед собою знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено".

Перед водіями автобуса та зеленого автомобіля встановлено знак 4.6 "Рух праворуч або ліворуч", який дозволяє проїзд лише за вказаними напрямками.

Втім, його дія не поширюється на громадський транспорт, який рухається за встановленим маршрутом. Отже, на відміну від зеленого авто, автобус має право проїхати прямо.

Водій синього автомобіля може проїхати до свого помешкання, повернувши ліворуч з лівої смуги. А водій червоного — ні, адже має намір виконати маневр з правої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Наостанок, водій автобуса, який перебуває на другорядній дорозі, про що свідчить знак 2.1 "Дати дорогу", має спочатку пропустити синю машину, яка має пріоритет згідно зі знаком 2.3 "Головна дорога".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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