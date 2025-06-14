Тест ПДД: кто не прав на перекрестке

Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о начале движения и изменении его направления, а также о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя нарушают.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель белого — продолжает двигаться прямо. Оба транспортных средства находятся на главной дороге, о чем свидетельствуют дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

При этом водитель синего автомобиля выполняет поворот налево с правой полосы, а значит нарушает правила.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Может показаться, что водитель белого авто также нарушает правила, ведь он движется по левой полосе на дороге с двумя полосами.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две или более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Но, в изображенной ситуации правая полоса занята водителем синего авто, поэтому читаем пункт 11.5 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу для движения в этом же направлении разрешается, если правые заняты, а также для поворота налево, разворота или для остановки, или стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением в населенных пунктах, когда это не противоречит правилам остановки (стоянки)".

Правильный ответ

№1

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