Тест ПДД: кто проедет нерегулируемый перекресток первым

Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто проедет первым
Задача по теме о проезде перекрестков и на знание общих положений ПДД. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный автомобиль, желтый автомобиль, грузовик.
- Красный автомобиль вместе с грузовиком, желтый автомобиль.
- Желтый автомобиль, красный автомобиль вместе с грузовиком.
- Грузовик, желтый автомобиль, красный автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля проезжает прямо, водитель грузовика поворачивает направо, а водитель желтой машины намерен развернуться.
Водитель грузового автомобиля выезжает с грунтовой дороги, которая по умолчанию является второстепенной относительно дороги с твердым покрытием.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".
Таким образом, грузовик проедет перекресток последним.
Красный и желтый автомобили находятся на равнозначных дорогах. В подобных ситуациях дорогу обязан уступить водитель поворачивающий налево или разворачивающийся.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Правильный ответ
№1
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