Тест ПДД: кто проедет нерегулируемый перекресток первым

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков и на знание общих положений ПДД. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Красный автомобиль, желтый автомобиль, грузовик. Красный автомобиль вместе с грузовиком, желтый автомобиль. Желтый автомобиль, красный автомобиль вместе с грузовиком. Грузовик, желтый автомобиль, красный автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля проезжает прямо, водитель грузовика поворачивает направо, а водитель желтой машины намерен развернуться.

Водитель грузового автомобиля выезжает с грунтовой дороги, которая по умолчанию является второстепенной относительно дороги с твердым покрытием.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

Таким образом, грузовик проедет перекресток последним.

Красный и желтый автомобили находятся на равнозначных дорогах. В подобных ситуациях дорогу обязан уступить водитель поворачивающий налево или разворачивающийся.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: