Тест ПДР: хто проїде нерегульоване перехрестя першим

Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто проїде першим
Задача з теми про проїзд перехресть та на знання загальних положень ПДР. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль, жовтий автомобіль, вантажівка.
- Червоний автомобіль разом з вантажівкою, жовтий автомобіль.
- Жовтий автомобіль, червоний автомобіль разом з вантажівкою.
- Вантажівка, жовтий автомобіль, червоний автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного автомобіля проїжджає прямо, водій вантажівки повертає праворуч, а водій жовтої машини має намір розвернутися.
Водій вантажного автомобіля виїжджає з ґрунтової дороги, яка за замовчуванням є другорядною відносно дороги з твердим покриттям.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".
Таким чином, вантажівка проїде перехрестя останньою.
Червоний та жовтий автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах. В подібних ситуаціях дорогу зобов'язаний дати водій що повертає ліворуч або розвертається.
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!