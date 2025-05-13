Тест ПДР: хто проїде нерегульоване перехрестя першим

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть та на знання загальних положень ПДР. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль, жовтий автомобіль, вантажівка. Червоний автомобіль разом з вантажівкою, жовтий автомобіль. Жовтий автомобіль, червоний автомобіль разом з вантажівкою. Вантажівка, жовтий автомобіль, червоний автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля проїжджає прямо, водій вантажівки повертає праворуч, а водій жовтої машини має намір розвернутися.

Водій вантажного автомобіля виїжджає з ґрунтової дороги, яка за замовчуванням є другорядною відносно дороги з твердим покриттям.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Таким чином, вантажівка проїде перехрестя останньою.

Червоний та жовтий автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах. В подібних ситуаціях дорогу зобов'язаний дати водій що повертає ліворуч або розвертається.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№1

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